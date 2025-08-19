ＪＲ宗谷線では８月１７日からの大雨の影響で線路の土砂が流出し、ＪＲ宗谷線で運転見合わせが続いています。朝から代替バスが運行しています。稚内市では１７日からの大雨の影響で、ＪＲ宗谷線の豊富ー糠南間で線路の土台の土砂が流出するなどの被害が出ていて、稚内ー音威子府間で運転見合わせとなっています。朝から駅では代替バスが運行していました。（観光客）「ここで足止めにならなかったので良かったです。自