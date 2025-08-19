19日（火）から20日（水）は前線を伴った低気圧が北海道付近を通過する影響で、北海道や東北北部はくもりや雨で、雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。東北南部から九州は晴れる所が多く、厳しい暑さとなりますので、熱中症対策を万全にし、睡眠や栄養もなるべくしっかり取るように心がけましょう。晴れて気温が上昇するため、午後を中心に所々で雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降る所もありそうです。天気の急変にお