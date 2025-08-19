連日、各地で猛烈な暑さとなっています。関東や東海付近では、19日も体温を超える危険な暑さとなる所があり、警戒が必要です。西日本と東日本は広い範囲で晴れていて、午前中から気温が上がっています。午後は九州から東北南部で35℃前後まで上がる所が多く、予想最高気温は前橋や熊谷、甲府で38℃、さいたま、名古屋で37℃など、体温を超える暑さとなりそうです。また、東京や仙台でも35℃と猛暑日になる見込みです。24都府県に熱