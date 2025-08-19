あなたは読めますか？突然ですが、「更迭」という漢字読めますか？ニュースなどで耳にする言葉ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こうてつ」でした！「更迭」とは、「役職や地位にある人を別の人物に代えること」を意味します。「責任をとって大臣を更迭する」「内閣改造で複数の閣僚が更迭された」のように、主に公的な役職や地位について、本人の意思に関係なく交替させられる