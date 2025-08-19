あなたは読めますか？突然ですが、「心太」という漢字読めますか？夏になると食べたくなる、あの涼しげな食品ですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ところてん」でした！「心太」は、テングサやオゴノリといった海藻を煮溶かし、冷やし固めた加工食品です。酢醤油や黒蜜などをかけて食べることが多く、夏の風物詩として親しまれています。「心太を食べる」や「夏の涼しい心太」のよ