◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）＝８月１９日、札幌競馬場前走のＴＶｈ賞でオープン入りを果たして、３連勝中と勢いに乗っているカルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）はダートコースで軽く流した後、ウッドチップの角馬場でじっくりと乗り込んだ。藤田助手は「馬自身はバランスが取れていて、テンションも上がっていません。（３連勝は）洋芝、