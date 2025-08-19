８月２４日に札幌の２歳新馬（芝２０００メートル）で初陣を迎える予定のウインベルチェーロ（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は、２２年の香港ヴァーズを制したウインマリリンの半妹という血統馬だ。８月１９日は札幌競馬場の角馬場で運動後、ダートコースをキャンターで１周半の調整を行った。名畑助手は「こちらに入厩後、初日は物見をしたりしたが、２日目以降は順調にこられています。思った以上に環境に慣れ