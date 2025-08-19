◆米大リーグレッドソックス３―６オリオールズ（１８日・米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１８日（日本時間１９日）、本拠のオリオールズ戦はベンチスタート。最後まで出番なく３試合ぶりの欠場となった。試合はドジャースから移籍したメイが６回２失点の力投も、打線がオリオールズの左腕・ロジャーズに７回を４安打１失点と封じられた。９回、デュランの２点二塁打も