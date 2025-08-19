ちまたには、犬みたいに忠実な「犬タイプ」の女子が苦手な男子もいるようです。では、「犬タイプ」のどんなところが男子に不評なのでしょうか。今回は『スゴレン』男性読者への調査を元に「男子が寄り付かない『犬タイプ女子』の特徴９パターン」を紹介します。【１】好きな男子のためには、自分の意見を押し殺す「たまには思っていることを言えよ」（２０代男性）と、耐え忍ぶ犬タイプの女子に、物足りなさを感じる男子もいるよう