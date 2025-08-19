東かがわ市役所(資料) 香川県東かがわ市は、熱中症警戒アラートが発表された際に、熱さをしのぐクーリングシェルターとして、「百十四銀行三本松支店」を新たに指定しました。東かがわ市のクーリングシェルター指定施設は下記の通りです。 ＜公共施設＞東かがわ市本庁舎、ひとの駅さんぼんまつ、市立図書館、引田公民館、大内公民館、交流プラザ、人権センター大内交流館 ＜民間施設＞