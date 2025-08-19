◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースは6回に代打攻勢で勝ち越し点を奪った。2―2で迎えた6回、先頭・フリーマンが四球を選んで出塁すると、二盗に成功。1死二塁からコールに代えて代打で左打ちのコンフォートを送ったが空振り三振に倒れた。それでもロバーツ監督は諦めず、今度はロハスに代打で両打ちのフリーランドを送り込んだ。相手2番手右腕・ヒルのシンカーを捉えると、打球