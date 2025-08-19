「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が18日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。料理企画の反響を明かした。今回は料理愛好家でタレントの平野レミとの料理企画。5月にも同じ企画を行っていて、あのは「何年ぶりとかに、おばあちゃんの老人ホームみたいなとこに行って。“平野レミさんとの料理のやつ見た”って」。周りの入居者を誘って見てくれたそうで、「うれしかった」と