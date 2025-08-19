マダニが媒介する感染症「SFTS（＝重症熱性血小板減少症候群）」の全国の感染者が135人となり、過去最多を更新しました。致死率は3割ほどとされていて注意が必要です。【映像】致死率は27％ほどのマダニが媒介する感染症「SFTS」「SFTS」は、ウイルスを持つマダニにかまれて起きる感染症のひとつです。発熱や吐き気などを引き起こし、致死率は27％ほどとされています。JIHS（＝国立健康危機管理研究機構）によりますと、8月1