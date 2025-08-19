フィンランドのストゥブ大統領は、ウクライナへの「安全の保証」の詳細は来週中には決まる見通しだと述べました。【映像】握手を交わすストゥブ大統領ロイター通信によりますと、ホワイトハウスでの会談を終えたストゥブ大統領は18日、記者団に対し「我々の目標はウクライナの主権と領土の自主性を維持することだ」と述べました。また「トランプ大統領は結果重視の人物だ」としたうえで、「会談は部分的には成功した」と語り