高知県警は8月18日、コカインを所持していたとして高知市の20代の男を、麻薬取締法違反の疑いで再逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、高知市瀬戸東町の会社員・濱村昭人容疑者（23）です。警察によりますと、濱村容疑者は8月13日午後8時20分頃、コカイン約0.4グラムを自宅で所持した疑いが持たれています。濱村容疑者は、13日に大麻を使用した疑いで逮捕されていて、捜査の中で濱村容疑者の自宅からコカインが