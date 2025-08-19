イギリスのスターマー首相は会談での成果を2つ挙げ、1つはウクライナの安全保障で協力する30カ国がアメリカと一緒に作業を進めることで合意したということです。【映像】会談時のスターマー首相もう1つは、アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領との電話会談により、領土問題や捕虜の交換、子どもの返還などについて合意が得られる見通しだとしています。スターマー首相は、「これらについてウクライナは必ず交