気象台は、午前11時11分に、大雨警報（浸水害）を函館市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・函館市に発表 19日11:11時点渡島、檜山地方では、19日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。檜山地方では、19日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水19日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■北斗市□大雨警報・