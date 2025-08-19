2025年8月9日（金）～2026年1月18日（日）まで、ルミネ池袋4Fにて《tu-hacciルミネ池袋店》がポップアップショップとしてオープン。従来の短期開催から、今回は約半年間のロングスパンで楽しめる特別な機会となりました。人気のナイトブラや新作インナー、カスタムブラ体験など、見て・選んで・作って楽しめる♡特別な空間にぜひ足を運んでみてください。 期間限定で楽しめる特別なPOPUP SHOP 今回の《