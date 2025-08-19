¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤Î»Å»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¾»³¤â¤â¤³»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢À­Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀìÌç¿¦¡£±é¼Ô¤È±é½ÐÂ¦¤Î°Õ¸þ¤òÄ´À°¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MEGUMI¤ÏÀ¾»³»á