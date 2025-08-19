東大院卒の会社員で、モデルや女優としても活動する太田理恵（33）が19日までにインスタグラムを更新。4歳年下の会社員男性と結婚したことを報告した。太田は「以前よりお付き合いしていた方と、先日結婚いたしました」と報告。「お相手は聡明で誠実な、4つ下の会社員の方です」と紹介した。今後の活動については「これからも会社員・タレントとして変わらず活動していきますので」とし、「引き続き応援していただけると嬉しいです