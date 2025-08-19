幼稚園や小学校に通うお子さんの夏休みが始まりましたね。こう暑いと日中に公園などへ遊びに行くのもなかなか難しいでしょう。それでは子どもと1日どう過ごそう……と悩むママは多いかもしれませんね。子どもの夏休みを負担に思うあるママから、「子どもの夏休みが嫌にならないのは何歳から？」とママスタコミュニティに投稿がありました。『毎日お昼ご飯を作る辛さもあるけれど、いちばん辛いのは毎日子どもたちの相手をしないと