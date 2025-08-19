三重県津市の特産品で、100年以上の歴史を持つ「香良洲梨」を18日、地元の小学生が収穫しました。「香良洲梨」は、津市の香良洲町で栽培されている梨で、強い甘みが特徴です。収穫には地元の香良洲小学校の全校児童、約130人が参加しました。収穫したのは、香良洲小学校の3年生の児童が地元の農家の人と協力して授粉や袋かけ作業などをして育てた梨です。児童らは自分たちで食べるものや交流のある老人ホームに渡す分を楽しそうに