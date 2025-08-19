18日未明、三重県松阪市の市道で、10代の男女3人が乗った乗用車が民家に衝突し、後部座席に乗っていた19歳の女子大学生が死亡しました。18日午前3時過ぎ、松阪市小黒田町の片側一車線の市道で、南へ走っていた10代の男女3人が乗った乗用車が対向車線を越えて民家の塀にぶつかり、そのまま家に突っ込みました。この事故で、後部座席に乗っていた名古屋市名東区の大学生・高木七星さん（19）が全身を強く打って搬送先の病院で死亡が