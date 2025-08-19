知床五湖の地上遊歩道で2025年8月18日の夕方、クマの目撃がありました。これを受けて、19日午前8時から地上遊歩道の利用を中止していましたが、その後の調査で新たなクマの目撃などがなかったことから、午前10時20分に利用が再開されました。知床五湖フィールドハウスによりますと、18日の午後4時半ごろと5時半ごろに五湖と三湖の付近で地上遊歩道の利用者が、3歳くらいとみられるクマ1頭を目撃しました。目撃情報をうけ、19