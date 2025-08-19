阪神の栄枝裕貴捕手が１９日、１軍に昇格する見込みとなった。栄枝は先月３１日の広島戦（甲子園）で、今季２度目の先発マスクをかぶったが、攻守で存在感を発揮できず、４イニングで試合を退いた。そして、今月４日に今季初めて出場選手登録を抹消されていた。降格後は出場機会を得ると、この日先発予定のビーズリーとは、１３日のウエスタン・中日戦（ＳＧＬ）でバッテリーを組み、６回１安打無失点と好リードしていた。