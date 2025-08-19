これさえあれば未来の移動問題はすべて解決！ カギは「CI」!?クルマは、人間が運転して動くのが当たり前です。しかし「自動運転技術」の発達とともに、すべてを人間が操作しなくても移動できる世の中が近づいてきました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの斬新「めちゃ小さいクルマ」です！ 画像で見る（30枚以上）そこへ「人工知能（AI）」が加われば、驚きのマリアージュが生まれることも。そんな先進技術でホンダが