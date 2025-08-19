ChatGPT（筆者提供）【写真で見る】AIチャットボットの世界シェア（2025年7月）OpenAIは今月8日（日本時間）、最新の基盤モデル「GPT-5」をリリースした。いわゆる「推論モデル」や「エージェント機能」をはじめ、これまでさまざまに分岐していたモデルや機能を合体した統一モデルとなっている。OpenAIのサム・アルトマンCEOは「GPT-3を高校生、GPT-4を大学生とするなら、GPT-5は博士号レベルの専門家」と喩えるなど、GPT-5の知的