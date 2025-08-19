米国遠征から帰国した富田暁騎手が８月１９日、栗東トレセンで調教騎乗を再開した。昨年の１１月から渡米し、師匠の木原一良調教師が定年引退するため２月中旬に一時帰国したが、その後、再渡米。６月２７日にエメラルドダウンズ競馬場で米国初勝利をマークするなど３勝を挙げた。「苦しい経験が多かったですが、自分の中ではすごくいい経験になった。騎手としてだけではなく、人間としても成長できたと思う。（米国では）めち