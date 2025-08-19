◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル）＝８月１９日、札幌競馬場前走のＮＨＫマイルＣでＧ１初制覇を果たしたパンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）が順調な調整ぶりをアピールしている。８月１６日に函館競馬場から移動してきて、この日は雨が降るなかダートコースをハッキングでじっくりと流した。五十嵐助手は「先週しっかりとやって変わってきてい