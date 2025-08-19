漫才コンビのザ・ぼんちが１９日、大阪市内で芸道５５周年を記念した「ザ・ぼんち芸道５５周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」の概要発表会見を行った。１０月２６日になんばグランド花月をスタートし、１２月１４日には東京・ルミネｔｈｅよしもと、来年１月末から２月頭頃に海外の台湾での公演を予定している。今年フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント２０２５〜」で、芸歴最年長で最終決戦に進出