吉備津神社 大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭をきっかけに岡山への誘客をはかろうという大型観光企画「おかやまハレいろキャンペーン２０２５」の一環で、岡山市とおかやま観光コンベンション協会は、桃太郎伝説の地や戦国合戦跡地、歴史的街並みなどを巡る無料循環バスを運行します。運行日は2025年8月23日～10月5日の土曜・日曜・祝日です。予約は不要です。 JR岡山駅西口を発着し、吉備津彦神社、吉備津神