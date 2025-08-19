Image: CASIO バーチャルでの話ですけど。イーサリアムブロックチェーンを基盤としたゲームプラットフォーム「The Sandbox」に、G-SHOCKをモチーフにしたアバターが登場します。バーチャルゲームで遊べるアバターアバターのデザインはたしかにG-SHOCKの雰囲気漂うフェイスで、よりポリゴン化されたかのようなルックス。カラーリングもポップです。ベースになっているのは、DW-5600／DW-6900