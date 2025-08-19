京都国際―山梨学院5回裏山梨学院1死満塁、菰田が右越えに走者一掃の三塁打を放つ。捕手猪股＝甲子園山梨学院は二回、先頭横山が左へ本塁打を放って同点。さらに3連打で満塁とし、三ゴロから本塁への悪送球で2者がかえるなど、この回5点を奪った。五回には菰田が3点三塁打。四回途中、先発の菰田から左腕の檜垣への継投も成功し大勝した。京都国際はエース西村がつかまり6回で10安打9失点。初回に先制した打線は中盤に沈黙し