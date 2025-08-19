事故があった交差点さぬき市大川町富田東午前3時ごろ 18日夜、香川県さぬき市で車が衝突するなどして信号機の柱2本が倒れ、1人が軽いけがをしました。 18日午後11時20分ごろ、さぬき市大川町富田東の県道10号の交差点で軽自動車が道路脇の信号柱に衝突しました。 信号柱が倒れてたるんだケーブルに反対車線を走っていた大型トラックが接触し、別の信号柱も倒れました。 この事故で軽自動車を運転してい