【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は１８日、米国のトランプ政権が、米半導体大手インテルの株式を１０％程度取得することを検討していると報じた。経営不振が長期化しているインテルへの支援が目的で、実現すれば、米政府がインテルの筆頭株主になる可能性があるという。米政府はこれまでに半導体産業を支援する「ＣＨＩＰＳ・科学法」に基づき、インテルに１０９億ドル（約１・６兆円）の補助金を支給する計画