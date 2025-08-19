ドル指数上昇、S＆Pが米国債格付け据え置き利回りは小動き 米10年債 4.3296 - 0.0039(- 0.09%) ※時間外 ドルインデックス＝98.31(+0.14+0.14%) S＆Pが米国債格付けを据え置いたことを受け、ドル指数が上昇。米債券市場への影響は限定的。