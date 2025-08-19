米株価指数先物時間外取引小動き、S＆Pが米国債格付け据え置きも反応薄 東京時間10:52現在 ダウ平均先物SEP 25月限44964.00（-22.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6466.00（-3.25-0.05%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限23782.00（-15.75-0.07%） S＆Pが米国債の格付けを据え置いたが株式市場の反応は薄い。為替相場では一時ドル買いが見られた。ドル指数は上昇。