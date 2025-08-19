１６日、特別展で展示された「五侯図」。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津8月19日】中国の天津美術館で16日、書画の大家、故・史如源（し・じょげん）氏の代表的作品122点を展示する特別展が始まった。史氏は天津美術学院中国画学部の元教授で、花鳥画を得意とし、山水画や書道、篆刻（てんこく）も手がけた。特別展は天津美術館と天津美術学院、天津市文史研究館、同市美術家協会が共同で主催。9月5日まで無料で一