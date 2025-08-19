東京時間10:50現在 東京金先物JUN 26月限（TOCOM） 1グラム＝16002.00（-29.00-0.18%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3376.90（-1.10-0.03%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が続落、東京金はドル高円安で少し相殺もマイナス圏