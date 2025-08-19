ドル円高値を付けた後、反落、円高優勢＝東京為替 格付け大手S＆Pが米国債格付けを維持でドル買いが入り、ドル円は１４８円１１銭まで急騰。すぐに反落し１４７円６２銭を付けた。高値を付けた後の動きは円高主導でユーロ円が１７２円００銭を付けるなどの動き。ポンド円が１９９円２０銭台を付けるなど、クロス円は軒並みの下げ。 USDJPY 147.76