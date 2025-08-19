8月19日から規制再開。NEXCO東日本長野工事事務所が、お盆期間中に休止していた上信越道「閼伽流山（あかるさん）トンネル」の車線規制工事を2025年8月19日から再開。これに伴い渋滞が予測されています。 【これは渋滞するぞ】これが上信越道の車線規制です（地図／画像）上信越道上り線の佐久IC〜碓氷軽井沢IC間では、今年3月末から老朽化した閼伽流山トンネルのリニューアル工事が行われています。この影響により、約2.5kmに