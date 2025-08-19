毎日子育てや家事に追われる日々だと、自分のことなど後回しになりがちですよね。新しいことにチャレンジしたり、自分のためになにかをしたりすることは、少なくなっていくもの。ただ、勇気を出せば人はいつでも変わることができます。今回は、子どもの学校行事がきっかけで人生観を変えた女性の話をご紹介いたします。ダンスに挑戦「子どもの運動会の親子競技で一緒にダンスを踊ったのですが、今まで人前に出ることのなかった私で