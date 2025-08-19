【中島輝士怪物テルシー物語（３９）】このコラムで以前にも書かせていただきましたが、私の人生のターニングポイントは社会人３年目に経験した右肩の故障です。福岡・柳川高から投手として、プリンスホテルの野球部に入部。普通だったら、ここで野球人生が終わっていたかもしれません。ですが、当時の稲葉監督や石山助監督のおかげで野手転向というチャンスをいただきました。当時はＤＨ制ではなく、投手も打席に立っていま