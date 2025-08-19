あじかんは、30代〜40代前半の未成年のお子さんがいる女性を対象に、「体調の懸念と飲み物の選定」に関する調査を行った。 あじかん「体調の懸念と飲み物の選定」に関する調査 【調査期間】2025年7月9日(水)〜2025年7月10日(木)【調査方法】PRIZMA( https://www.prizma-link.com/press )によるインターネット調査【調査人数】507人【調査対象】調査回答時に30代〜40代前半の未成年のお子さんがいる女性と回答