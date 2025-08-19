◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年8月18日デンバー）ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に先発登板した。17日に誕生日を迎え、27歳の初マウンド。6回まで83球を投げ、2安打2失点5奪三振と試合をつくった。打線が5回に勝ち越し、今季11勝目の権利を手に入れた。前回登板11日のエンゼルス戦は初回に2失点するなど、5回持たず6失点の乱調だったが、この日は違った姿を