湯沢市で飼料用のトウモロコシおよそ400本が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。湯沢警察署の調べによりますと18日、湯沢市桑崎字街道西の畑で飼料用のトウモロコシおよそ400本が食べられているのを、畑を見回っていた湯沢市の60代の男性が発見しました。畑にはクマと思われるフンや足跡が残されていました。被害にあったのは17日午後6時ごろから、18日午前7時ごろまでの間とみられています。付近