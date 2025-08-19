ヤンキースとマイナー契約した傘下３Ａスクラントンの前田健太投手（３７）が１６日（日本時間１７日）に単独インタビューに応じた。スクラントでは２度登板し、計１１回を投げて１０安打５失点（自責点４）、１３三振、１四球、防御率３・２７だ。ここまで２試合のみだが、カブス傘下３Ａアイオワ時代（１２試合）と比べ、被打率は２割４分５厘と２割４分４厘と変わらないものの、投球内容は大きく向上している。奪三振率は