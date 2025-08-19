【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】「日本も暑いでしょ？」韓国の選手、関係者と試合前に顔を合わせると、だいたいこの一言から会話が始まる。10年前の8月の平均気温はソウル、東京ともに26度台だったが、昨年は29度台。世界各地で記録的猛暑が続いている。KBOリーグは本拠地9球場のうちドーム球場は一つ。そのため暑さ対策にリーグ全体で取り組んでいる。KBOでは7月8日から5回終了後のグラウンド整備時間を、その日の暑