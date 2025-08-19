◇第107回全国高校野球選手権第13日準々決勝京都国際―山梨学院（2025年8月19日甲子園）京都国際（京都）が山梨学院（山梨）に敗れ、史上7校目の夏連覇はならなかった。大黒柱としてチームを支えてきたエースの西村一毅（3年）は進路について「進学」を明言した。戦いを終えた左腕は涙もなく、しっかりと前を向いた。「進学して足りないところを埋めて、将来はプロに挑戦します」。高校野球は完全燃焼した。次なるステ