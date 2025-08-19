今オフの7チーム間トレードで、フェニックス・サンズからヒューストン・ロケッツへ移籍したKDことケビン・デュラントは、36歳ながら依然としてリーグトップレベルのスコアラーの1人。 キャリア17年目の昨シーズンも、62試合の出場で平均26.6得点6.0リバウンド4.2アシスト1.2ブロックを記録。フィールドゴール成功率52.7パーセント、3ポイントシュート成功率43